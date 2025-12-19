Özellikle sosyal medyada yayınlanan muhalif yorumlarıyla tanınan gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı.

Avukat Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.

Ayrıca Gültekin'in kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Levent Gültekin kimdir ?

Ardahan’ın Göle ilçesinde doğan Levent Gültekin 53 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Medya sektöründeki kariyerine 1995’de Yeni Şafak’la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000’de genel müdür oldu. 2000’in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.

2007’de Star Medya Grubu’nda, 2009’da Cine5 Medya Grubu’nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010’da Cine5’ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.

İHA