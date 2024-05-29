  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Avrupalı banka Rusya’dan dolar transferini sonlandırıyor

Avrupalı banka Rusya’dan dolar transferini sonlandırıyor

Avrupalı banka Rusya’dan dolar transferini sonlandırıyor
Güncelleme:

Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandıracağını açıkladı.

Raiffeisenbank’ın Rusya’daki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, dolar cinsinden para transferi yapan muhabir bankaların gereksinimlerini değiştirdikleri belirtildi.

Söz konusu değişikliklere Raiffeisenbank’ın müdahale edemediğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle 10 Haziran’dan itibaren Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’ya ve diğer para birimlerinden yapılan transferlere dair herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği bilgisine de yer verildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise Batılı ülkelerin, Rusya’da faaliyet gösteren en büyük Avrupa bankalarından olan Raiffeisenbank’a, bu ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına yönelik baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Etiketler Raiffeisenbank dolar dolar transferi Rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyanet'te Audi gitti Skoda geldi Diyanet'te Audi gitti Skoda geldi Galatasaray'da 9 futbolcunun bileti kesildi Galatasaray'da 9 futbolcunun bileti kesildi AK Parti'nin seçim vaadiydi, 39'u birden durduruldu AK Parti'nin seçim vaadiydi, 39'u birden durduruldu Kuzey Kore çöp taşıyan balonları Güney Kore'ye gönderdi Kuzey Kore çöp taşıyan balonları Güney Kore'ye gönderdi Bisiklete binerken tesadüfen buldu, 10 yaşında tarihe geçti Bisiklete binerken tesadüfen buldu, 10 yaşında tarihe geçti Sağanak yağışlar sele yol açtı; 2 genç kız sele kapıldı Sağanak yağışlar sele yol açtı; 2 genç kız sele kapıldı Mert Başaran konut ve arsa yatırımı için 6 ili işaret etti Mert Başaran konut ve arsa yatırımı için 6 ili işaret etti ''Merhaba ben kaltak Meloni'' ''Merhaba ben kaltak Meloni'' 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu Esra Erol’da mide bulandıran itiraf: ''Kocam ve kayınpederimle birlikte yattık'' Esra Erol’da mide bulandıran itiraf: ''Kocam ve kayınpederimle birlikte yattık''