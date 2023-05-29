Bakan Akar: Milletimiz en net ve ağır cevabı verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Seçim ahlakımızla ilgili konuşanlara milletimiz en net ve ağır cevabı verdi” açıklamalarında bulundu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Akar, Türkiye’nin seçim ahlakı ile ilgili konuşanlara milletin en net ve ağır cevabı verdiğini söyleyerek, “Bir seçim geçirdik, hatta iki seçimden bahsedeceğiz. Bizim en çok iftihar edeceğimiz şey demokrasimizle alakalı, seçim ahlakımızla alakalı, seçim kültürümüzle alakalı içeriden, dışarıdan bir takım konuşmalar yazışmalar oldu. Allah’a çok şükür milletimiz her zaman olduğu gibi asaletiyle, nezaketiyle ve demokrasi kültürü ile onlara en ağır ve en kesin cevabı verdiler. Birkaç olay dışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. 85 milyonluk bir ülkeyiz ve gayet övünebileceğimiz bir seçim süreci yaşadık.

"BU İNANÇLA ÖNÜMÜZDE ARTIK BİR ENGEL YOK"

Bunun birincisinde parlamentomuz yasama teşekkül etti, ikincisinde de icra olarak sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi gerçekleşti. Bunlarla birlikte önümüzdeki dönem için yönetim bakımından yapılması gereken ne varsa hepsiyle alakalı seçim bölümü tamamlandı. İnşallah bizlere de buradaki problemlerimizi çözme konusunda kısmet olur ve çözme şerefine erişiriz. Akşam eve vardığınızda herhangi bir etki olmadan vicdanınızla baş başa düşünün 20 yıl önce biz birey olarak neredeydik? Evimiz barkımız, arabamız, yollar, ülke olarak neler yaptık, sorunlar nelerdi diye. Birçok sorun vardı, çok şükür bunlar çözüldü ve belli bir noktaya geldi. Şimdi sorunlar var tabii, bunları da biz çözeceğiz. Bu inançla, birliktelikle, güvenle, istikrarla önümüzde artık bir engel yok. Engelleri çözmek de inşallah bizlere kısmet olur” dedi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ"

Bakan Akar, yeni hükümetle hızlı bir şekilde engelleri kaldıracaklarını söyleyerek, “Bizim temennimiz önümüzdeki günlerde yeni hükümetle beraber çok daha hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde bütün engelleri kaldırmak. Hızlı tren de hızlı bir şekilde gelişiyor inşallah. O da hizmete girdikten sonra çok daha kolay iletişim, ulaşım olacak. Limanlara ulaşım meselesi, otoyollar vesaire hepsi bilinen konular haline geldi. Bu konuda herkes gücü ve kararınca üzerine düşeni yapacak, çözülecek. Bir tarafta Kayserililerin problemi varken, genel ölçekte inşallah biz de ülke olarak dünya milletler ailesindeki seçkin ve saygın yerimizi alacağız 2 bin 500 yıllık Türk hakanlığına yakışır bir şekilde. Büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Ben bir kez daha sizleri tebrik ediyorum çalışmalarınız ve katkılarınızdan dolayı” ifadelerini kullandı.