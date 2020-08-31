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  3. 31 Ağustos 2020 12:45

Bakan Albayrak'tan tepki çeken açıklama

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçülürken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada "Yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli."dedi.

Bakan Albayrak'tan tepki çeken açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kötümser tabloların aksine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) oranının dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." ifadelerini kullandı.


Albayrak, Twitter hesabından, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğini bildiklerine dikkati çeken Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." değerlendirmesinde bulundu.

 Albayrak, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİN BÜYÜME ORANLARI

Albayrak'ın paylaşımında, ülkelerin ikinci çeyrek GSYİH oranları da yer aldı. Buna göre, ABD yüzde 31,7'lik daralmayla listenin ilk sırasında bulunurken Birleşik Krallık'ın ikinci çeyrek küçülme oranı yüzde 22,8 oldu.


Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 14,1'lik daralma olduğunun görüldüğü listede, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11,9, OECD ortalaması da yüzde 10,9'luk küçülme oldu.

Nisan-haziran dönemindeki yüzde 9,9'luk daralma ile listenin son sırasında yer alan Türkiye'yi, yüzde 10'luk daralmayla Japonya izledi.

 

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