Bakan Bayraktar açıkladı: Bayramın ilk gününde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bayramın ilk gününde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran'da güneş enerjisinden elektrik üretiminde yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

"BAYRAMIN İLK GÜNÜ YÜZDE 44’Ü AŞTI"

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, "Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde yüzde 44’ü aşarak bir rekor kırdı" dedi.

"Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelini azami seviyede kullanmaya devam ediyor," denilen açıklamada, 16 Haziran'da toplamda 682,223 megavat elektrik üretildiği ve bunun 109,501’inin güneş enerjisinden karşılandığı aktarıldı.

BİR REKORA İMZA ATILDI!

Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının %16,05 olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Gün içinde bu oran yüzde 44’ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı %63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 78,4 olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Bayraktar ayrıca, son olarak açıklanan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın kurul güç istatistiklerinde Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya ilk 11’ine girdiğinin, Avrupa’da da 5. sırada olduğunun altını çizdi.

"YENİ REKORLARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayraktar, “Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu hedefe ulaşmak için zaman zaman kapasite tahsisleri yaptıklarını belirten Bayraktar, “Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını, enerji dönüşümümüzde olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji yolculuğumuza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İklim krizi ve enerji fiyatlarında yaşanan artış sonrası dünya genelinde güneş panellerine rekor yatırım yapılırken, 2022 yılında ev ve iş yerleri çatılarına kurulan güneş enerjisi panellerinin satışı rekor kırarak yüzde 49'luk bir artış göstermişti.

Uzmanlar dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizlik, iklim değişikliği, salgın gibi nedenlerle vatandaşlar arasında özellikle "hane halkı için gerekli enerjiyi kendi kendilerine üretme fikrinin" giderek yaygınlaştığını ifade ediyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı araştırma şirketi SolarPower Europe'a göre, 2022'de güneş panelleri dünya genelindeki ev ve iş yerlerinde bir önceki seneye göre 118 milyar watt (gigawatt veya GW) daha fazla enerji elde etti.

Küresel anlamda 36 milyondan fazla hane, sadece güneş panelleri kullanarak ev içinde gerekli tüm enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.