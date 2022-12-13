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Bakan Dönmez: Bu yıl doğalgaz tüketimi daha az olur

Bakan Dönmez: Bu yıl doğalgaz tüketimi daha az olur
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Bu yıl doğalgaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur.'' dedi.

Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyledi.

"Onu mecburen gazla telafi ettik"
Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, "Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl doğal gaz tüketimi 59,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Etiketler enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı fatih dönmez doğalgaz tüketimi
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