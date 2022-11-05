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Bakan Kurum açıkladı: TOKİ sosyal konut için kura yeri ve tarihi belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ sosyal konut için kura yeri ve tarihi belli oldu
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TOKİ sosyal konut projesinde ilk kuraların çekileceği tarih ve yer belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde konutların ilk kuralarının çekileceği illeri ve tarihleri açıkladı. Bakan, ilk kuraların 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirtti.

BAKAN KURUM DUYURDU
Bakan Kurum açıklamasında şunları ifade etti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Etiketler toki konut kura tarih
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