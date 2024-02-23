  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: ''Cari dengede iyileşme sağlıyoruz''

Bakan Şimşek: ''Cari dengede iyileşme sağlıyoruz''

Bakan Şimşek: ''Cari dengede iyileşme sağlıyoruz''
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maliye, para ve seçici kredi politikalarıyla tüketim artışını kontrol altına alırken, yatırım ve ihracata da güçlü destek verdiklerini söyledi. Şimşek, böylece cari dengede iyileşme sağladıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların desteklenmesi için sağlanan dış kaynak imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ŞİMŞEK'TEN "İHRACATA DESTEĞE DEVAM" MESAJI

Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını bildiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu proje kapsamında Türk Eximbank, çeşitli kreditörlerden 1 milyar euro tutarında kredi sağlayacak. Türk Eximbank'ın sağlayacağı 1 milyar euroluk kredinin yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla 600 milyon eurosuna Dünya Bankası garanti, Hazine ve Maliye Bakanlığı da karşı garanti sağlayacak. Bu sayede Eximbank'ın daha uzun vade ve daha düşük maliyetle uluslararası piyasalardan borçlanması mümkün olacak."

Şimşek, Proje'nin önemine işaret ederek, "Dünya Bankasından sağlanan 600 milyon euroluk kredi garantisiyle, yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla Türk Eximbank tarafından ihracatçılara uzun vadeli finansman sağlanacak. Böylelikle, Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının olumsuz etkilerinin giderilerek Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin yeşil dönüşümünün ve ihracatçıların desteklenmesi için Dünya Bankasıyla güçlü işbirliğini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Şimşek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Dış finansman yoluyla sağladığımız kaynağın önemli bölümünü ihracatçımız için kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek; maliye, para ve seçici kredi politikalarıyla tüketim artışını kontrol altına alırken, yatırım ve ihracata da güçlü destek verdiklerini belirterek, "Böylece büyüme kompozisyonu ve cari dengede iyileşme sağlıyoruz." diye konuştu.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların yeşil dönüşümle ilgili projelerini desteklemek üzere yurt dışı sermaye piyasalarından ve uluslararası finansal kuruluşlardan 3,7 milyar dolar kaynak temin ettiğini de anımsatan Şimşek, bu yöndeki kredi ve kaynak girişlerinin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Şimşek, bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini ve Türk Eximbank'ın sermayesinde art arda artışlar yapıldığını kaydetti.

AA

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek cari denge
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Takım otobüsüne bombalı saldırı: Çok sayıda futbolcu yaralandı! Takım otobüsüne bombalı saldırı: Çok sayıda futbolcu yaralandı! Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı Türkiye'nin eşsiz Osmanlı'nın hatırası göz göre göre yok oluyor Türkiye'nin eşsiz Osmanlı'nın hatırası göz göre göre yok oluyor Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı