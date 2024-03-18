  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten bankalara çok özel talimat iddiası

Bakan Şimşek'ten bankalara çok özel talimat iddiası

Bakan Şimşek'ten bankalara çok özel talimat iddiası
Güncelleme:

Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

İftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır. Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

 

Etiketler türkiye bankalar birliği tbb mehmet şimşek faiz banka banka faizleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir'' Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir'' Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na tarihi dalış Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na tarihi dalış Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı Konut fiyatlarındaki 1 yıllık asıl değişim ortaya çıktı Konut fiyatlarındaki 1 yıllık asıl değişim ortaya çıktı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı Trabzon'daki rezil gece sonrası Erdoğan'ın başdanışmanından bir garip açıklama Trabzon'daki rezil gece sonrası Erdoğan'ın başdanışmanından bir garip açıklama Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir'' Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir'' Çanakkale Savaşlarıyla ilgili tarihi değiştirecek keşif Çanakkale Savaşlarıyla ilgili tarihi değiştirecek keşif Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını