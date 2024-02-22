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Bakan Şimşek'ten ''ekonomide U dönüşü'' iddialarına yanıt

Bakan Şimşek'ten ''ekonomide U dönüşü'' iddialarına yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomi politikalarının seçim sonrası da devam edeceğini belirterek, ''Spekülasyonlara itibar etmeyiniz'' dedi.

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının seçime kadar devam edeceği söylentileri üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ''Spekülasyonlara itibar etmeyin'' uyarısı geldi. 

Şimşek ayrıca, seçim sonrası kaynak girişinin artacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor. Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek spekülasyon
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