Bakan Vahit Kirişçi yeni tohumluk fiyatları açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." diye konuştu.
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