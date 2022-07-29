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Bakan Vahit Kirişçi yeni tohumluk fiyatları açıkladı

Bakan Vahit Kirişçi yeni tohumluk fiyatları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." diye konuştu.

Etiketler tohumluk bakan kirişç bakan kirişçi
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