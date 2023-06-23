Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz kararı sonrası bankacılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Erkan, ''Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli'' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi.



Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı. Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

ERKAN: FİYAT İSTİKRARI ÇOK ÖNEMLİ

Toplantının ardından açıklama yapan Erkan, "Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar ise "Hep beraber daha iyi sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.

DHA