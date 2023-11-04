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Bankacılık işlemlerinde yeni dönem

Bankacılık işlemlerinde yeni dönem
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Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni bir düzenlemeye gidildi.

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.

Etiketler Bankacılık işlemleri kimlik tespiti uzaktan kimlik tespiti
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