Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu

Emekli maaşları için promosyon yarışına giren özel bankalar emeklilerin karşısına kredi engeli çıkardı.

Bankalar emekli promosyonlarını yükseltti. Ancak emekliler daha yüksek promosyon veren bankalara geçmek istediğinde önlerine kredi engeli çıkıyor.

NTV'den Sibel Can'a konuşan TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez, "Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? Yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda" dedi.

TAAHHÜT SÜRESİNİ DOLDURMA ZORUNLULUĞU YOK

Emeklilerin hesaplarını başka bankaya taşımak için taahhüt süresini doldurma zorunluluğu yok. Emeklinin doldurmadığı süreye karşılık gelen promosyon ücretini iade etme zorunluluğu var.

Ölmez, "Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hak ettiğiniz paradır. Hak ettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur" dedi.

Bankalar iade edilmeyen tutar için de faiz istiyor. Ölmez, "Banka burada sen bu parayı faizsiz kullandın deyip benden tüketici kredisi faizi alıyor. Bunu hukukumuz da haklı gördü. Fakat uygulanan faiz bugünkü tüketici kredisi faizi. Yani yüzde 6'lar. Promosyonun önemli bir kısmını faiz olarak ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.