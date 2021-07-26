Bankaların kara listesinde son 5 ayda büyük artış

CHP’li Bulut, hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşın banka kredi borçlarını ödeyemez duruma geldiğini söyledi, “Bu yılın ilk 5 ayında 409 bin kişi daha kara listeye alındı” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomik kriz, art arda yapılan zamlar, yüksek enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşların banka kredi borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyledi. Vatandaşların borcunu ödeyebilmek için bankalardan zorunlu olarak kredi aldığını, kredi, faiz, borç sarmalı arasına sıkıştığını söyleyen Bulut, “Bu yıl ocak-mayıs döneminde 290 bin 882 kişi bireysel kredi, 181 bin 153 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alındı” dedi.

‘3 MİLYON 500 BİN KİŞİ TAKİPTE’

Hem kredi kartını hem de bireysel kredisini ödeyemeyen 408 bin 913 kişinin daha kredi sicilinin bozulduğunu belirten Bulut, bireysel kredi ve tüketici kredisi borcunu ödeyemeyenlerin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 93 bin 797 kişilik artış yaşandığını belirtti. Bulut, son beş yılda bankalar tarafından takibe alındıkları halde, bu borçları halen devam eden kişi sayısının ise 3 milyon 449 bin 271’e yükseldiğini söyledi.

’34,5 MİLYON VATANDAŞ BORÇLU’

Risk Merkezi’nin verilerine göre bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu bulunan vatandaş sayısının ise son bir yılda 1 milyon 723 bin kişi artarak mayıs sonu itibariyle 34 milyon 536 bine çıktığını söyleyen Bulut yaptığı açıklamada, “Vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına girdi, ülkenin yarısı bankalara borçlu. Pandemiyle birlikte derinleşen ekonomik kriz ortamında nakit sıkıntısı çeken, borçlarını borçla çevirmeye çalışan vatandaş da esnaf da önünü göremiyor. AK Parti’nin 19 yılda ülkeyi getirdiği nokta vatandaşıyla, esnafıyla borçlu bir Türkiye” ifadelerini kullandı.