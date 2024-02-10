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Bazı süt ve yoğurt ürünlerine yasak geldi

Bazı süt ve yoğurt ürünlerine yasak geldi
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Resmi Gazete'de yapılan bildiriye göre, bazı süt ve yoğurt ürünlerinin yasaklandı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişikliğe gidildiği kaydedildi.

Bu değişiklik ile taklit ve tağşişi engellenmek, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Etiketler resmi gazete yoğur süt süt ve süt ürünü yasak
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