Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Brent petrolün fiyatı yeniden 90 dolara geriledi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimde kesintiye gidilmesine karar vermesinden sonra 98 dolara kadar yükselen brent petrolün fiyatı 90 dolara çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Ancak fiyat değişikliğiyle ilgili henüz sektör yetkililerden açıklama gelmedi.

Son olarak, motorine 1 lira 1 kuruş zam gelmiş ve zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.