  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Benzin ve motorine indirim beklentisi

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?
Güncelleme:

Brent petrolün fiyatı yeniden 90 dolara geriledi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimde kesintiye gidilmesine karar vermesinden sonra 98 dolara kadar yükselen brent petrolün fiyatı 90 dolara çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Ancak fiyat değişikliğiyle ilgili henüz sektör yetkililerden açıklama gelmedi. 

Son olarak, motorine 1 lira 1 kuruş zam gelmiş ve zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

Etiketler benzin motorin brent petrol indirim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karamollaoğlu'ndan canlı yayında U dönüşü! Gerçeği reklam arasında öğrendi
Dünya şampiyonasında bayrak gerginliği
Hamile kadının itirafı sosyal medyada infial yarattı
10 saniyede kimse çözemedi! Görselde gizli kurtları bulabilecek misiniz?
Kendisi 28, kocası 53 yaşında... Genç kadının yatak odası itirafı şaşırttı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geliyor
İlker Kaleli İspanyol dizisiyle geri dönüyor! Partneri belli oldu
AK Partili isimden maden faciası açıklaması: Bir yerlerde eksiklik var
Dünyanın en iyi teknik direktörleri listesi açıklandı
Et yiyen bakteri kabusu! Vaka sayıları patladı