Benzine yeniden zam geliyor! 20 TL'yi aşacak!

Araç sahiplerine bir kötü haber daha. Hafta içerisinde önce 63 kuruş indirim gelip ardından 80 kuruş zamlanan benzin fiyatlarına yeni haftada bir kez daha zam geliyor.

Brent petrol fiyatının 2023 yılının başında yaşadığı sert düşüş sonrasında yeniden 80 doların üzerine çıkmasıyla benzin fiyatlarında da yeniden zam üstüne zam dönemi başladı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü (11 Ocak ) 63 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarına bu indirimi unutturan zam sadece 48 saat sonra gelmişti. 13 Ocak Cuma günü itibariyle pompa fiyatlarına 80 kuruş olarak yansıyan zam sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 70 kuruşa, Ankara'da 19 lira 96 kuruşa, İzmir'de 19 lira 91 kuruşa yükselmişti.

Ancak kötü haber yeniden geldi. Benzinin litre fiyatına 17 Ocak Salı itibariyle bir kez daha zam geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Salı günü gelecek zammın 67 kuruş olması bekleniyor. Motorin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

17 Ocak Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen zamla birlikte benzin fiyatları İstanbul'da 20 lira 37 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de 20 lira 58 kuruşa yükselelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 19,70 TL ( Zam sonrası 20,37 TL olacak )

Motorin fiyatı: 22,07 TL

LPG fiyatı: 10,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 19,96 TL ( Zam sonrası 20,63 TL olacak )

Motorin fiyatı: 22,29 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 19,91 TL ( Zam sonrası 20,58 TL olacak )

Motorin fiyatı: 22,41 TL

LPG fiyatı: 10,85 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorin 2022 yılı başında kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Bugün itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.