Binance CEO'su Changpeng Zhao kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul ederek istifa etti

Hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık iddiaları bulunan Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao suçlamaları kabul ederek istifa etti.

Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, hakkındaki kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamalarını kabul ederek istifa etmeyi kabul etti.

Binance için ABD’de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi yönünde 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği açıklanmıştı.

ABD'de kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri suçlamasıyla açılan soruşturmada dünyanın en büyük kripto para borsası Binance mercek altına alınmıştı.

Soruşturmanın üzerinden 24 saat geçmeden Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun suçlamaları kabul ettiği haberi geldi.

Binance'in anlaşma karşılığı 4,3 milyar dolar ödeme yapacağı ifade edilirken, Zhao'nun federal mahkemede suçlamaları kabul etmesi bekleniyor.

Wall Street Journal'in haberine göre Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, suçlamaları kabul ederek istifa etmeyi kabul etti.

Bloomberg, ABD Adalet Bakanlığı Binance'den soruşturmasını çözmek için 4 milyar dolar istediğini iddia etmişti.

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