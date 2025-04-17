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Bir asırlık dev ayakkabı markası iflasını açıkladı

Bir asırlık dev ayakkabı markası iflasını açıkladı
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1912 yılında kurulan kadın ayakkabı markası Wittner, 103 yılın ardından iflas ettiğini açıkladı.

Yüz yıldan fazla bir süre önce kurulan kadın ayakkabısı perakendecisi Wittner, satışların düşmesi ve maliyetlerin artması üzerine iflas etti ve yeniden yapılandırma danışmanı atadı.

Halktv'nin haberine göre İngiliz yatırım şirketi Hilco Capital'e ait olan Wittner, 1912'de Avustralya'nın ilk posta siparişi ayakkabı işi olarak kuruldu. Hilco, bu ayın başlarında Cue Clothing'i Levis ailesinden satın alan firmaydı.

Avustralya ve Yeni Zelanda genelinde 20'den fazla mağazası ve David Jones ile Myer'da 25 imtiyaz noktası bulunan Wittner, ayrıca The Iconic gibi platformlar üzerinden çevrimiçi satış yapmakta.

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, son bir yılda çevrim içi satışlarda artış yaşandığı ve Myer bünyesinde yeni şubeler açıldığı ifade edilse de, bu büyümenin artan kira ve işletme maliyetlerini dengeleyemediği vurgulandı.

 

 

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Etiketler kadın ayakkabısı dev ayakkabıcı iflas iflas kararı
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