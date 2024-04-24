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Bir dev marka daha iflas etti

Bir dev marka daha iflas etti
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Türkiye pazarında da faaliyet gösteren tencere, airfryer ve düdüklü tencere üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Instant Brands iflasını açıkladı

ABD merkezli Instant Brands, bir süredir Çin'de üretim yapması sebebiyle sert şekilde eleştiriliyordu. Ve firmadan iflas açıklaması geldi. Üretimde maliyeti düşürme çalışmalarına rağmen iflas bayrağını çeken firma, Houston’daki federal iflas mahkemesine başvurusunu yaptı. İflasa gerekçe olarak ise ABD'de yürütülen sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranları gösterildi. Karar aynı zamanda 1800'den fazla sendikalı çalışanın işsiz kalma riskini doğurdu.

Pandemi sürecinde satışların düştüğünü belirten şirket yetkilileri, 500 milyon doların üzerinde varlık açıklamıştı. Buna rağmen 132,5 milyon dolar kredi çeken firma geri ödemelerde güçlükler yaşıyor.

Firmanın ürettiği tencere, airfryer ve düdüklü tencere modelleri Türkiye'de de satıştaydı.

Etiketler Instant Brands iflas dev marka tencere airfryer düdüklü tencere
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