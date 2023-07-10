Bir ilde daha ekmeğe zam
Erzincan'da ekmek fiyatına zam yapıldı. Kentte 5 liradan satılan 240 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseldi.
Erzincan’da daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan
Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
240 gr. Somun Ekmek 7.50 TL
100 gr. Simit 7.50 TL
100 gr. Poğaça 7.50 TL
80 gr. Börek 7.50 TL
50 gr. Lavaş Ekmeği 2.50 TL
120 gr. Tandır Ekmeği 6.00 TL
320 gr. Mercan Ekmeği 10.00 TL
İHA
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