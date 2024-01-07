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Bira fiyatlarına da zam geldi: Yüzde 35

Bira fiyatlarına da zam geldi: Yüzde 35
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Yeni yılla birlikte yağmur gibi yağan zamlardan sigaraların ardından alkol de nasibini almaya devam ediyor. Bugün itibariyle bir bira grubuna yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, yeni yılla birlikte belli olmuştu. ÖTV artışının ardından sigara ve içkiye zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira 95 liradan satılmaya başlarken, en ucuz bira ise 48 lira oldu.

Yeni yılın ilk haftasında sigaraya da zam gelmişti. Bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken, en pahalı sigara ise 60 TL arasından satılmaya başlamıştı.

 

 

Etiketler bira biraya zam erol dündar ötv zammı zam
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