Borsa İstanbul'da deprem: Yüzbinlerce yatırımcı kaçtı!

Borsa İstanbul'da seçimler sonrası başlayan ralli yerini yatay seyre bırakınca özellikle halka arzlarla borsa ile tanışanların oluşturduğu 350 binden fazla yatırımcı borsaadn çıktı.

Gençlerden oluşan 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı. Uzman isimler, İsrail ve Hamas arasındaki savaş nedeniyle borsanın baskılanmasını neden olarak gösterdi. Savaş nedeniyle borsanın baskılanması, yatırımcısının borsanın yükseleceğine dair inancını kırdı. Bu nedenle yatırımcı kendine başka yatırım araçları aramaya başladı. Borsadaki yeni yatırımcılar çoğunlukla genç ve küçük yatırımcılardan oluşuyor. Bu yatırımcı kitlesi de piyasadaki anlık dalgalanmalardan etkileniyor. Borsadaki durgunluk nedeniyle borsadan çıkanlar mevduat faizlerine ve hisse fonlarına yönelmeye başladı.

Kanal D Haber'in haberine göre Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz ErYılmaz, "Son 4 aylık süredeki yükseliş de yerini çıkışa bırakmış oldu. Savaş fiyatlamasıyla birlikte 8 bin 562 en yüksek seviyesinden 7 bin 300'lere kadar borsanın düşüş yaşadığını gördük. Özellikle bu savaş fiyatlamasıyla yatırımcının ciddi tedirginlik yaşadığını gördük" dedi.