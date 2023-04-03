Bu mu kıskanılan Türkiye ? Gıda enflasyonunda ilk 5'e de girdik!

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Gıda Güvenliği raporunda yer alan gıda enflasyonu sıralamasında Türkiye 5'inci sıraya yükseldi.

Dünya Bankası, “Gıda Güvenliği” raporunun şubat ayı sonuçlarını yayımladı. Rapordaki verilere göre en yüksek gıda enflasyonu Lübnan’da gerçekleşirken Türkiye dünya beşincisi oldu.

Raporda, küresel gıda enflasyonun yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri operasyonun ardından görülen zirveye kıyasla mısır fiyatlarının yıllık bazda yüzde 17, buğday fiyatlarının ise yüzde 34 gerilediği bilgisi verildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre pirinç fiyatlarındaki artış yüzde 17, buğdayda yüzde 4 ve mısırda yüzde 22 oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hesapladığı gıda fiyatları endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,6 gerileyerek 129,8 değerini aldı. Endeks, zirve yaptığı Mart 2022’ye kıyasla yüzde 18,7 geriledi.