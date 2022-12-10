Bu sefer konu fahiş fiyat değil! Marketleri denetleyen ekipler gözlerine inanamadı

Fahiş fiyat tartışmalarıyla gündeme gelen zincir marketlere yönelik denetimler sürüyor. İstanbul'da şikayet üzerine denetime çıkan zabıta ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Market raflarında çok sayıda tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

İstanbul’daki marketlerde bu kez de tarihi geçmiş ürünler satıldığı ile ilgili skandal iddialar ortaya atıldı. Kimi sosyal medyadan tarihi geçmiş ürünlerin fotoğraflarını yayınladı, kimi de ihbar etti.

Tüketicilerin raflarda son kullanım tarihi geçmiş olan ürünler olduğunu iddia etmesi üzerine de Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri düğmeye bastı.

Marketlerde alışveriş yapan tüketiciler gördüklerini anlatırken “Tavuk olsun, mantı olsun, salça olsun… Son kullanma tarihi geçmiş ürünler raflarda satılıyor” ifadelerini kullanarak tarihi geçen ürünlerin de indirime sokulduğunu iddia etti.

Son kullanma tarihi 10 ay geçenler var

İddialar üzerine marketlere denetime çıkan zabıta ekipleri ise gözlerine inanamadı. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş koli koli ayranlar, kefirler ele geçirildi. Kefirlerin hepsinin çizgi film karakterleri ile bezenmiş ve çocuklara satılacak ürünler olması ise ‘pes’ dedirtti.

Ayrıca denetimlerde yine çocukların tüketeceği tarihi geçmiş milkshake ve süt burger gibi ürünler de ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3-5 gün değil aralarında 3 ay, 5 ay, 10 ay bile geçmiş olanların olması ise şoke etti.

Tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Denetimlerin ardından ellerinde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zabıta amirliğine geri dönen ekipler raflardan topladıkları kutu kutu peynirleri, kremaları ve muzlu sütleri imha ettiler.

Bağcılar Zabıta müdürü Zikri kılıç yapılan denetimlerin ardından yaptığı açıklamada “Bugün 5-6 mahallede denetim yaptık. Son kullanma tarihi geçen ürünleri topladık. Bu ürünleri imha edip ceza yazıyoruz’ dedi. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise vatandaşların sağlığı ile oynayanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.