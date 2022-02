Burgan Bank 2021 yılında 305 milyon TL net kâr elde etti

Butik bankacılık anlayışıyla hizmet veren Burgan Bank, 2021 yılı vergi öncesi kârını 382 milyon TL, net kârını ise 305 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Güçlü mali yapımız ve etkin risk yönetimi kabiliyetimizle bu zorlu yılı önemli başarılara ve istikrarlı finansal sonuçlara imza atarak tamamladık. 2022’de de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile istikrarlı büyümesini sürdüren Burgan Bank, 2021 yılına dair finansal sonuçlarını duyurdu. Burgan Bank, 305 milyon TL net kâr açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 58,5 artırarak 42 milyar TL’ye yükselten bankanın, 31 Aralık 2021 itibarıyla konsolide net nakdi kredileri ile finansal kiralama alacakları toplamı, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 44 büyüyerek 27,8 milyar TL oldu. Yıl sonunda Burgan Bank’ın öz kaynakları 2,5 milyar TL’ye, katkı sermaye dahil öz kaynakları 5,8 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Bank’ın sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 20,9, solo bazda yüzde 23,2 olarak gerçekleşerek, sektör ortalamasının üzerinde seyrini sürdürdü.

“2021’de istikrarlı finansal sonuçlara imza attık”

Gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisi açısından zorlu bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, tüm bunlara rağmen büyümeye devam ettiklerini söyledi. Dinç, şöyle konuştu: “Güçlü mali yapımız ve etkin risk yönetimi kabiliyetimizle bu zorlu yılı yeniliklere ve istikrarlı finansal sonuçlara imza atarak kapatmayı başardık. 2021 yılını, 382 milyon TL vergi öncesi kâr, 305 milyon TL de net kâr elde ederek tamamladık. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin duyduğu güvenden güç alarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik, bu sayede karşılıklar sonrası net nakdi krediler ile finansal kiralama alacaklarını yüzde 44 artışla 27,8 milyar TL’ye, gayri nakdi kredileri yüzde 36,3 artışla 7 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 74 artış ile 23,9 milyar TL’ye çıkardık. 2022 yılında da Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

“Birikim Yönetimi’nde müşteri sayımız artmaya devam ediyor”

Özel bankacılık müşterilerine hizmet veren Birikim Yönetimi Grubu’nda orta üst segment müşteri sayısının geçen yıla göre yüzde 25 arttığını belirten Dinç, şu bilgileri verdi: “Müşterilerimizin yatırım ürünlerinden oluşan bilanço dışı varlık büyüklüğü yüzde 165, toplam varlık büyüklüğü yüzde 73 oranında artış gösterdi. Burgan Yatırım iştirakimiz ile beraber çalışmalar yaparak, yatırım danışmanlığı hizmeti veren ekibimizi genişlettik ve müşterilerimizin Burgan Yatırım’da da varlıklarını büyütmesini sağladık. TEB Portföy ile birlikte müşterilerimize özel, ‘Burgan Bank Para Piyasası Fonu’nu hayata geçirdik. Bunun yanında 2021 yılının son çeyreğinde Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. aracılığıyla ile ‘Tek Prim Ödemeli Ödüllü Hayat Sigortası’ ürününü lanse ederken, dijital kanallarımızın da entegrasyonu ile ‘Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesapları’nı da müşterilerimize sunmaya başladık.”

“Dış ticarette hızlı ve butik çözümlerimiz sürecek”

Burgan Bank’ın 2021 yılında ticari ve kurumsal segmentteki TL nakit kredi büyüklüğünün yüzde 83 artış gösterdiğini ifade eden Dinç, TL teminat mektuplarında ise yüzde 68 büyüme sağlandığını söyledi. Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Tüzel müşterilerimizde bu risk büyümesini sağlarken, dış ticaret işlemlerinde önceki yıla göre USD bazında yüzde 30 büyüme gerçekleşti. ‘Uzman Banka’ kimliğimizle müşterilerimizin çözüm ortağı ve danıştığı banka olduk.”

“ON ile bankacılık müşterisine yepyeni bir deneyim yaşatıyoruz

2021 yılının en önemli atılımlarından biri olarak dijitalleşme yatırımlarına işaret eden Dinç, “Ekim ayında Türkiye’yi ve mevcut Burgan Dijital müşterilerimizi yeni dijital bankacılık markamız “Dokuzla yetinmeyenlerin Bankası ON” ile tanıştırdık. Her zaman müşterinin gerçekten ne istediğine odaklanan yaklaşımımız, ON markasının her daim kazançlı, dinamik ve çözüm odaklı yapısını oluşturdu” diye konuştu. Dinç, “Müşterilerimizin mobil bankacılık deneyimlerini daha keyifli bir hale getiren, ‘ON’un Kazandıran Dünyası’nı hayata geçirdik. 2021’de dijital mevduat bazımızı yüzde 69 artırdık. Perakendeden otomotive kadar farklı sektörlerle hayata geçirdiğimiz iş birlikleri sayesinde, vaat ettiğimiz kazançlı ve kolay bankacılığı sunmayı başardık. Önümüzdeki dönem devreye alacağımız yeni servis modelleriyle de ses getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burgan Leasing yüzde 33 büyüme gösterdi”

Dinç, Burgan Leasing ve Burgan Yatırım’ın 2021 performanslarına ilişkin de şunları söyledi: “Burgan Leasing, makine ekipman bazlı işlemlere yoğunlaşırken, GES ve tekne finansmanı gibi uzmanlık gerektiren alanlarda büyümesini sürdürdü. Aktif büyüklüğü yüzde 33 büyüme ile 5,2 milyar TL’ye ulaştı. Filo kiralamada 3 bin araç ile hizmet verirken, filomuza dahil ettiğimiz yüzde 100 elektrikli araçlarla çevreci çözümler üreten iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Güçlü sermayesiyle Burgan Yatırım da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Müşteri adedini yüzde 73, müşteri varlık büyüklüğünü yüzde 83, komisyon ve kredi gelirleri toplamını ise yüzde 98 artırdı.”

“2022, kontrollü bir toparlanma yılı olacak”

2022 yılı hedeflerine ilişkin de bilgi veren Dinç, “2022 yılında, son iki yıldır tüm sektörler olarak etkisini yaşadığımız dalgalanmaların kontrollü bir şekilde düzeleceğini ve ekonomimizin tekrar güçlü bir büyüme ivmesi yakalayacağını öngörüyoruz. Bu toparlanma ile birlikte iki yıldır otomotivden konuta kadar birçok sektörde gözlemlediğimiz ertelenen taleplerin hayata geçmesi ve yatırım iştahının tekrar canlanması mümkün olabilecektir. Biz de piyasaların ihtiyaç duyacağı her alanda dinamik bankacılık yaklaşımımız ile çözüm odaklı hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Dijital bankacılık, dış ticaret, birikim yönetimi ve özel bankacılık kategorileri, konsantrasyon alanlarımız olmaya devam ederken, müşterilerimize üst düzey bir memnuniyet yaşatmak ana hedefimizi oluşturacak” şeklinde konuştu.