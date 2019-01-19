Atamalar için KPSS yetmedi

Ön başvuruları 19 Kasım 2018’de başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının mülakat sonuçları önceki gün açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve geldiğinde yaptığı liyakat vurgusuna karşın çok sayıda aday mülakatta saf dışı bırakıldı. Yüksek KPSS puanıyla mülakata girmeye hak kazanan öğretmen adayları, 60 baraj puanının altında bırakılarak atanamadı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre son yıllarda “istenmeyeni” eleme aracı haline gelen ve kadrolaşmanın yolunu açan sözlü sınav uygulaması yeni mağdurlar yarattı. KPSS sonuçları ile sözlü sınav sonuçları arasındaki uçurum, mülakat uygulamasının sağlıklı sonuç üretmediğini ortaya koydu. Mülakat mağduru öğretmen adaylarının BirGün’e ulaştırdığı mülakat sonuçları, mülakat sisteminin adil olmayan sonuçlar yarattığını bir kez daha ortaya koydu.

KPSS’DEN 93, MÜLAKATTAN 56 PUAN



Listeye göre, KPSS’den 86 puan alan Rehberlik Öğretmeni V.K, 55 mülakat puanıyla sistemin dışına itildi. Tarih Öğretmeni F.D.’ye de 80 KPSS puanına karşın mülakatta 55 verildi. En dikkati çeken ise KPSS’ye Almanca Öğretmeni olarak giren ve 86 puan alan M.L.’nin mülakat sonucu oldu. Öğretmen adayına mülakatta 50 puan verildi ve bu atamalarda öğretmen olma şansı elinden alındı. KPSS’de aldığı 93 puanla dereceye giren Sınıf Öğretmeni E.D.’nin mülakat puanı da kayıtlara 56 olarak geçti.

Sonuçların “anlaşılabilir” olma özelliğini yitirdiğini ifade eden Eğitim Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “İktidara sadık olanların, oldukça öznel ve istenilen şekilde sonuçlandırılabilecek bir yöntem olan mülakat aracılığı ile mükafatlandırıldığı bir dönemde yaşıyoruz” dedi. Bozdoğan KPSS sonuçlarının gözlenebilir ve değerlendirilebilir olduğuna dikkat çekti.