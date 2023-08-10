Banka promosyonunda tüm emeklileri sevindirecek gelişme

Tüm emeklilere bankalar tarafından verilen maaş promosyonları hakkında emeklinin yüzünü güldürecek bir iddia ortaya atıldı. Emekli maaş promosyonu için emeklilerin bankalara verdiği "taahhüt süresi" değişiyor...

Asgari ücret ve memur maaşları yükselince bankalar kolları sıvadı. Promosyonlar 15 bin TL'ye kadar dayandı. Birçok banka hali hazırda 7 bin 500-10 bin TL arasında maaş alanlara ortalama 9 bin TL promosyon veriyor.

Ancak asgari ücret ve emekli ile memura yapılan zamların ardından bankalarda promosyon yarışı yeniden başladı.

Bazı bankalar promosyon ücretlerini 15 bin TL'ye kadar çekerken taahhüt süresini kısaltmaya gidebileceği de konuşuluyor.

En düşük memur maşının 22 bin TL olması sonrası harekete geçen bankalar, kurumlarla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Haliyle maaşlar gibi promosyonlar da yükselecek. Bazı bankalar promosyon ücretini 15 bin TL'ye çekti bile. Maaşını taşıyan çalışan öğretmenlerin yanı sıra emekliler, 3 yıl kalma sözü vererek promosyondan yararlanabilecek.

ATV'nin haberine göre bazı bankaların taahhüt süresini kısaltmaya gidebileceği de konuşuluyor. 3 yıl yerine 1,5 yıl üzerinden de anlaşmalar yapılabilecek. Bankaların yeni promosyon oranlarını ve şartlarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Öte yandan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, "Daha fazla promosyon veren bankalara geçme imkânı da var. Buna cayma diyoruz biliyorsunuz. Burada 3 yıllık anlaşma yapılıyor. Bir başka bankaya geçmek isteyen emeklilerimiz yasak hakları geçebiliyorlar. 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl önce yapmışsa 24 aylık promosyon bedelini ödediği takdirde bir başka bankaya geçebiliyor" dedi.