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  4. 22 Haziran 2017 19:54

Çalışanların haftasonu tatili kalkacak mı ? Bakan açıkladı

Son günlerde kamuoyunca tartışılmaya başlayan "çalışanların haftasonu tatili kalkacağına" dair iddialara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü canlı yayında yanıt verdi.

Çalışanların haftasonu tatili kalkacak mı ? Bakan açıkladı
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Bakan Özlü canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafta sonu tatili devam ediyor, kaldırılması mümkün değil diyen Özlü "Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler izin almayacak" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Kamuoyunda tartışma yaratan zeytinlik sahalarla ilgili bazı konuların tasarıdan çıkarılmasıyla ilgili olarak Özlü "Bize talep sanayi odalarından gelmişti..Bu ihtiyaçtan kaynakanan bir düzenlemeydi. Konu başka taraflara çekilince maddeyi geri çektik ama ihtiyaç ortada...Zeytinlik konusu ileriki günlerde gündeme gelebilri ama önceliğimiz arasında yok" değerlendirmesini yaptı. 

Özlü taraflar arasında görüşmelerin süreceğini belirtti. 

BÜYÜME BEKLENTİSİ 

Bakan Özlü yılın 2. yarısında daha yüksek büyüme beklediklerini ifade ederek "2. çeyrekte %5'in üzerinde büyüme bekliyoruz, geçen yıl FETÖ darbe girişimi olmasaydı geçen sene de %2.9 değil %4'ler civarında büyüyecektik. Türkiye büyümeye devam edecek" dedi. 

YERLİ OTOMOBİLDE HEDEF 2019 

Yerli otomobil knusunda çalışmaların sürdüğünü, bayram sonrasında konuyla ilgili hızlı bir süreç olacağını belirten Özlü "Yerli otomobilin özel sektör öncülüğünde devlet desteğiyle olmasını istiyoruz. Hedefimiz 2019'da Türk otomobilinin yollarda görülmesidir" dedi. 

HAFTA SONU TATİLİ

Hafta sonu tatili kalkıyor iddiası dün çok konuşulmuştu. Bakan Özlü bu konuyla ilgili "Hafta sonu tatili devam ediyor, kaldırılması mümkün değil. Hafta sonu çalışmak isteyen işletmeler izin almayacak" dedi.

 

 

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