Emekli maaşı mağduru gazilere müjde!

Vatan için mücadele eden, kimisi yarım adam olan, kimisi de halen vücuduna şarapnel parçası taşıyan gazilerimizin dertlerine çözüm getirecek yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre AK Parti milletvekilleri kanun teklifi verdi ve değişiklik maddesi torba yasa teklifine eklendi. Teklifle emekli aylığı bağlanan malüllerden çalışmaya devam edenlere, vazife malüllüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıl sigortalılık ve 5 bin gün prim ödemiş olma şartı ile emekli aylığı bağlanacak. Gazilerin kesilen emekli maaşlarının yeniden bağlanması için mücadele veren ve konuyu sık sık TBMM gündemine getiren CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye yaptığı açıklamada “Çabalarımız sonuç verdi. Biz 17 yıl sigortalılık öngördük, iktidar 20 yılı esas aldı. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Hakları alınmıştı

Yasada yapılan değişiklikle terör gazilerinin erken emeklilik hakkı ellerinden alınmış, bugüne kadar emekli olanlardan 236'sının da 3 bin lira civarındaki emekli maaşları kesilmişti. Tek maaşa kalan gaziler, 3 bin 500 lira civarındaki gazilik maaşı ile hem kendilerini hem de ailelerini geçindirmek zorunda kalmıştı. Terörle mücadele operasyonları kapsamında yaralanıp gazi olanlardan çalışabilir durumda bulunanlar, engelli yurttaşlara sağlanan erken emeklilik hakkından yararlanıyordu. Gaziler, 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli oluyordu. Ancak yasal değişiklik sonucu, gazilerin erken emeklilik hakları ellerinden alındı. 2013-2016 yılları arasında çalışırken erken emekli olup maaş almaya başlayan gazilerin maaşları da 17 Aralık itibarıyla kesilmişti.