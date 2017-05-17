Emekli olamayanlara da maaş bağlanıyor !

Yaşlıların yoksulluğa düşmesinin engellenmesi ve temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmeleri esasına dayanan 65 yaş aylığından yararlanmanın şartları; 65 yaşını doldurmuş olmak, başka sosyal güvenlik yardımı almamak. Ayrıca hanedeki 65 yaş ve üzeri kişilerin aylık geliri 423 lirayı aşmamalı.

ÜÇ AYDA BİR 706 TL

65 yaş aylığı 2017 yılı itibarıyla 235 TL. Ödemeler üç ayda bir yapıldığı için tutar 706 TL oluyor. 65 yaş aylığından emekliler yararlanamaz. 65 yaş aylığını alabilmek için kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın internet sitesinde mevcut.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI EVRAK GİDERLERİ

İşsizlere de istihdam yardımı veriliyor. İstihdam yardımları temelde üç şekilde uygulanıyor. İlk olarak sosyal yardım alan bir kişinin iş görüşmesine gitmesi halinde işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf vb. giderleri için bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40-100 TL arasında yardım alması söz konusu.

ÜÇTE BİRİ KADAR

Sosyal yardım alan kişinin işe yerleşmesi durumunda, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık asgari ücretin brüt tutarının 1/3’ü kadar yardım alması da mümkün. 2017 itibarıyla sosyal yardım alan bir kişi işe girerse 592 TL işe başlama ödeneği alır. Bu kişi işe devam ederse kömür, eğitim ve gıda yardımı da verilir.