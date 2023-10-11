Hem istifa edip hem de kıdem tazminatı almanın yolu açıklandı

Normal şartlarda istifa eden bir çalışanın kıdem tazminatı alma hakkı olmasa da bu kuralı bozan şartların olduğu ortaya çıktı. İşte tüm çalışanları ve iş verenleri yakından ilgilendiren, istifa ettikten sonra kıdem tazminatı almanın şartları...

Çalışma hayatında Türkiye'de işveren ile çalışanlar arasında en sık yaşanan "kıdem tazminatı" anlaşmazlığında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Her ne kadar iş hayatında istifa eden bir çalışan çalıştığı yerden kıdem tazminatını kendi isteğiyle istifa ettiği gerekçesiyle alamasa da eğer 3 şart sağlanırsa çalışanın istifa etse de kıdem tazminatı alabileceği açıklandı.

Milliyet gazetesindeki habere göre istifa ederek kıdem tazminatını hak etmek için bazı şartlar gerekiyor. Ancak aşağıda yer alan istifa halinde kıdem tazminatının önünü açan şartlar devlet memurları için geçerli değil. Devlet memurları istifa ile kıdem tazminatı alma hakkına sahip değiller.

Peki özel sektörde çalışanlar istifa ederek nasıl kıdem tazminatı alabilir ?

İŞE GİRİŞ TARİHİNE DİKKAT

Süre ve şartlar tamamlandığında SGK'sı olan herkes istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Günümüzde 8 Eylül 1999 tarihinden öne işe girenler bu haktan yararlanmaya devam ederken 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez işe girenler önümüzdeki yıl eylül ayından itibaren 25 yılı doldurdukları için prim gün şartını da sağladıktan sonra bu haktan yararlanmaya başlayacak. 1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar da prim gün şartını doldurduktan sonra 2033 yılından sonra bu haktan faydalanmış olacak.

15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması için, ilk işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekiyor. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu tarihler arasında 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatını hak etmiş oluyor. 01.05.2008 den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.

İÇERİDE KALAN İZİN GÜNLERİNİ ALABİLİR

Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak isteyenler sadece kıdem tazminatı ve kullanmadığı izin günlerinin tutarı ne kadarsa onları alıp işten ayrılabilir. İhbar tazminatı hakkı bu yöntemde kaybolmuş oluyor.

İŞ DEĞİŞTİRSE DE TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR

Kıdem tazminatını istifa ederek alma şartlarını tamamlayanlar emeklilik ya da işverenin işten çıkarmasını beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor. Çalışan emekliler de şartları yeniden sağladıklarında işten çıkarılmayı beklemeden kıdem tazminatlarını talep edebiliyor. Farklı işyerlerinde çalışıp istifa ile kıdem tazminatı talebinde bulunuluyor. Kıdem tazminatı alma şartlarını sağladıktan sonra son işyerinde ne kadar süre çalışılmışsa o süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor. Son çalıştığınız işyerinde 5 yılınız varsa sadece 5 yıllık kıdem tazminatını hak etmiş oluyorsunuz. Önceki işyerlerinde geçen süreleri alamıyorsunuz.

ÖNCE SGK'YA BAŞVURU ŞART!

İstifa ile kıdem tazminatını almak için şartların sağlandığına dair belge Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınarak işverene ibraz edilmesi gerekiyor. İşveren de şartların sağlandığını gördüğü için kıdem tazminatını vermek zorunda kalıyor.