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Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta yüzde 8,4'e geriledi. Ancak Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2024 yılı mayıs ayında yüzde 25,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı böylece Eylül 2021'den beri en düşük düzeye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,4 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mayıs 2022 - Mayıs 2024 (%)

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta yüzde 8,4'e geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %50,0 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak %50,0 oldu. Bu oran erkeklerde %67,3 iken kadınlarda %33,0 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Mayıs 2022 - Mayıs 2024 (%)

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta yüzde 8,4'e geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %54,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %37,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,0 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %19,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mayıs 2024

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta yüzde 8,4'e geriledi.


Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,9 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs 2022 - Mayıs 2024 (Saat)

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta yüzde 8,4'e geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %25,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak %25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mayıs 2022 - Mayıs 2024

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta yüzde 8,4'e geriledi.

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Etiketler işsizlik rakamları tüik türkiye istatistik kurumu İşsiz
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