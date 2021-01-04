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  4. 04 Ocak 2021 10:10

Milyonlarca memur ve emeklinin zamları belli oldu !

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı. Memur zammı 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 8.36 oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin zamları belli oldu !
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Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. 

Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı da ocak ayında maaşa yansıtılacak.

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla memurların şimdiden Ocak ayında yüzde 3'lük bir enflasyon farkı alma imkanı doğdu.

Memura 4.36 enflasyon zammı gelecek. Yüzde 3'de sözleşme zammı alacak ve memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7.36 ocakta zam alacak. 

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 8,36 oranında zam alacak. 

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