SGK uzmanı açıkladı: EYT'de eksik primi olanlar ne yapacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede sona yaklaşılırken, primi eksik olanların merak ettiği soruyu SGK uzmanı Özgür Kaya açıkladı.

Detayları CNN TÜRK canlı yayınında Gaye Sude Kayışlı'nın sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Özgür Kaya, milyonlarca çalışanın ve ailesinin dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için en çok merak edilen konulardan biri olan "eksik prim" konusundaki görüşlerini açıkladı.

“Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde prim günü eksiği olanlar ile ilgili kolaylıklar sağlanmış" diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut duruma göre bu kolaylıklar nelerdir? Erkeklerin askerlik borçlanması, kadınların doğum borçlanması ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın da yurt dışı borçlanması ile eksik günleri tamamlama imkanı var. Eğer 3600 gün tamamlaması gereken prim gün sayısına henüz ulaşamamış vatandaşlarımız yaş artışının belli bir koşullarda kaldırılması durumunda eksik kalan günleri kadar askerlik borçlanması ile günlerini tamamlayabilirler. Kadın çalışmalarımız ise aynı şartlarda belirli yaş koşullarını yerine getirdiklerinde toplamda 3 çocuğa kadar yani 2 bin 160 güne kadar borçlanma yapma imkanları var. 1 çocuk için 720, 2 çocuk için 1440, 3 çocuk için de 2160 güne kadar borçlanma yapabilirler.”

Öte yandan tv100 ekranlarına da konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, EYT'lilerin sorularına canlı yayında yanıt verdi. İşte uzman isime gelen sorular ve yanıtları…

Güvenlik şirketlerindeki promosyon hakları verilecek mi?

Bazı işverenler ne yazık ki çalışanlara yansıtmıyor. Ya cihazlar alıyor ya da kendi kasasına atıyor.

İlk defa 2002’de işe girdim. 1998’de askerden geldim. Önceden hiç sigortam yoktu. Girişim 1998’e geldi. Bir yanlışlık olabilir mi?

Bir yanlışlık olmaz ama hangi ay olduğuna göre değişir. 2002’nin ortalarında veya sonlarındaysa 1998’ çekmesi mümkün değil.

Babam 1997 Haziran girişli. Askerlik borçlanmasını 2015 yılında ödedi. 2007’den beri 4A ağır sanayisi statüsünde çalışıyor. Yaş sınırı koyulduğunda bu haklardan yararlanabiliyor mu?

1997 girişli olduğu için haklardan yararlanabilir. Ağır sanayide çalışıyorsa fiili yıpranma payı da alacak. Belirlenen tarihten daha önce emekli olması mümkün.

Askerlik borçlanması maaşa ne kadar katkı yapar?

Askerlik borçlanmasında asgari ücretin üç katı kadar ödeme yaparsanız maaşınıza olumlu yönde katkı yapar. Ama asgari ücret seviyesinde yaptığınız takdirde maaşınızda düşüş meydana gelir.

1997 sigorta başlangıcı, 6780 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?

23 Mayıs’tan sonra 57 yaşında normal şartlarda emekli olabilir. Yaş şartı konursa sanırım o yaşa kadar beklemesi gerekecek.