TÜİK: ''2023'ün son çeyreğinde işsizlik oranı azaldı''

TÜİK, geçtiğimiz yılın son çeyreğinin işgücü verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılının son çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,8 olarak belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı 4. çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2023 yılının son çeyreğinde %8,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,8 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,2, kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi artarak 34 milyon 937 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0, kadınlarda ise %35,8 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalış ile %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,7, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %58,2'si hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 29 bin kişi, inşaat sektöründe 34 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,6'sı tarım, %20,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile %22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023