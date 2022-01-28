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Türkiye’deki ''sendikalı işçi'' sayısı açıklandı

Türkiye’deki ''sendikalı işçi'' sayısı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı Ocak 2022 sendika istatistiklerine göre Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645'i sendikalı olurken sendikalı işçilerin toplam kayıtlı işçilere oranı yüzde 14,32 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Ocak ayı istatistiklerini bugünkü Resmi Gazete’de açıkladı.

İstatistiklere göre, Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Hak-İş 727 bin 187, DİSK’in üye sayısı 212 bin 593 oldu.

İstatistiklere göre, Türkiye’de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645’i sendikalı olurken sendikalı işçilerin toplam kayıtlı işçilere oranı yüzde 14,32 oldu.

İŞTE EN ÇOK ÜYESİ OLAN SENDİKALAR

En fazla üyeye sahip sendika ise 243 bin 643 üyeyle genel işler iş kolunda örgütlenen Hizmet-İş oldu.

Hizmet-İş’i 224 bin 823 üyeyle Türk Metal Sendikası ve 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş izledi.

Etiketler sendika sendikalı işçi işçi çalışan bakanlık çalışma hayatı
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