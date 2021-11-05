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CHP'den yeni ''asgari ücret'' açıklaması

CHP'den yeni ''asgari ücret'' açıklaması

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, asgari ücretliden vergi ve kesintilerin alınmamasını talep ederek, "Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz Meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3 bin 577 lira seviyesine getirilsin." dedi.

CHP il başkanları tarafından 81 ilde, Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun çalışmaları öncesinde "Asgari ücretten vergi ve kesintilerin alınmaması"na ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan partililer adına konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve ailelerin açlık sınırı altında yaşadığını öne sürdü.

Asgari ücretli çalışanların, açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiğini savunan Akıllı, şunları söyledi:

"Asgari ücret, adı üzerinde en düşük ücrettir. Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlilerinden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Şu an asgari ücret brüt olarak 3 bin 577 liradır. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline 2 bin 825 lira geçmektedir. Çünkü asgari ücretliden gelir vergisi, SGK işçi payı, İşsizlik Sigortası primi payı, Damga Vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 liradır."

"ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİ ZULMÜ ORTADAN KALDIRILMALIDIR'
Partisinin 2018'den bugüne kadar Meclise çok sayıda kanun teklifi ve önerge verdiğini belirten Akıllı, Ekim 2021'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Vergi Yasası görüşmelerinde "Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması"na yönelik sundukları önerinin, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında en düşük brüt asgari ücrete sahip Arnavutluk'tan sonra ikinci sırada olduğunu ifade eden Akıllı, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin'de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken, Türk lirasındaki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye'de asgari ücret 300 doların altına inerek, 297 dolara kadar düşmüştür. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz, Meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3 bin 577 lira seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız, bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktidarımızda; asgari ücretlilere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz, vergi kesintisini kaldıracağız."

Açıklamaya, CHP Ankara il örgütünün yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve bazı Ankara milletvekilleri de katıldı.

Etiketler chp asgari ücret son
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