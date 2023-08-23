CHP'li vekil iktidarın KKM hedefini açıkladı: ''Çok tehlikeli bir plan''

CHP'li milletvekili Özgür Karabat, Merkez Bankası'nın KKM kararı sonrası AK Parti'nin hedefini açıkladı. Karabat, AK Parti'nin çözüm olarak devalüasyonu bulduğunu söyledi.

Merkez Bankası, büyüklüğü 3 trilyon 357 milyar TL'ye ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını azaltmak için yeni uygulamaları devreye aldı.

Buna göre, bankalara TL dönüşlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş için yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından TL vadeli mevduata geçiş için ise yüzde 5 hedef kondu.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise bankalara giden 'KKM yapmayın' talimatını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile değerlendirdi.

Özgür Karabat, AK Parti'nin KKM hedefini de açıkladı. Karabat, 3 trilyon 357 milyar TL'ye ulaşan KKM hesaplarının kamuya çok büyük bir yükümlülük getirdiğini aktarırken, AK Parti'nin çözüm olarak devalüasyonu bulduğunu belirtti.

Bu kararın ise işsizlik ve iflasları hızlıca yükselteceğini ifade etti.

Özgür Karabat'ın açıklamaları şu şekilde:

AKP, KKM BOMBASINI DEVALÜASYON İLE ÇÖZMEK İSTİYOR

1) Verilerle oynayan, yalan bilgilerle ekonomiyi iyi göstermeye çalışan AKP, yolun sonuna geldiğini anladı. Şimdi çok tehlikeli bir planı devreye aldılar.

Tek tek anlatalım...

2) Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile 2021’in Aralık ayından 2023 Mayıs’ına kadar zar zor gemiyi yüzdüren AKP, öve öve bitiremediği KKM’den şimdi kurtulmak istiyor. Çünkü algılarla ne kadar oynarsanız oynayın, matematik yalan söylemez.

3) KKM’nin büyüklüğü 3 trilyon 357 milyar TL’ye ulaştı. Toplam TL mevduatın yarısına yakın bir seviye. Ancak diğer mevduatlar bankaların yükümlülüğünde. KKM’de kamunun da yükümlülüğü var. Burada devletin yapacağı ödeme 600 milyar TL’yi aşacak gibi duruyor.

4) Kur tutulamazsa, ki bu ihtimal oldukça yüksek, KKM’nin maliyeti trilyon liraları bulabilecek. Risk ne kadar büyük, GSYH ile karşılaştıralım.

GSYH 2023 ilk çeyreğinde cari fiyatlarla 4,6 trilyon TL oldu. 2022’de yıllık GSYH 15 trilyon TL seviyesindeydi.

5) 3,3 trilyon liralık devasa bir menkul birikiminin dövize gitmemesi için KKM taahhüdü yatırımcıyı durduruyordu. Şimdi bankalara KKM yapmayın talimatı verildi. Karşılığında KKM’ler yüksek faiz vaatleri ile mevduat hesaplarına çekilecek. Böyle döviz taahhüdü kalkmış olacak.

6) Bir süre bu yatırımcılar TL’de yüksek faizle tutulacak. Yerel seçimler sonrasında TL devalüe edilip bu paraların reel değeri kaybolacak. Böylece KKM varlıklarının ekonomiye tehdidi bertaraf edilecek. Ancak bunun bedeli zincirleme şirket iflasları ve işsizlik olacak.

7) AKP, seçim sonrasında çıkıp “Döviz olması gereken yere geldi, KKM sorunu çözüldü, şimdi toparlanma zamanı” deyip ondan sonraki 4 yıl boyunca yeni bir masal anlatacak.

Ama bunların hiçbiri tutmaz.

8) Öyle plansız ve öngörüsüz politikalar yürütülüyor ki, KKM’nin bu kadar büyüyeceği, 2022 milli gelirinin 5’te 1’i seviyesine ulaşabileceği tahmin bile edilemedi. Şimdi ondan kurtulmak için de yıkıp dökecekler.