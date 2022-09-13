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CHP'li vekil ortaya çıkarttı: Kalyon, hisselerinin yüzde 50'si BAE'li şirkete sattı

CHP'li vekil ortaya çıkarttı: Kalyon, hisselerinin yüzde 50'si BAE'li şirkete sattı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''beşli çete'' dediği şirketlerin arasında yer alan Kalyon'un, enerji hisselerinin yarısını Abu Dabili şirkete sattığını açıkladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından çarpıcı bir tweete imza attı. Başarır, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete dediği şirketlerden biri olan Kalyon Holding'in enerji hisselerinin yüzde 50'sini Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dabili şirkete sattığını açıkladı.

Sık sık aldıkları ihalelerle gündeme gelen ve 5'li çete olarak bilinen şirketlerden Kalyon Holding, bu kez hisselerinin yabancı şirkete devriyle gündeme geldi. Durumu açığa çıkartan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Bu nasıl yerli ve millilik?'' diyerek duruma tepki gösterdi.

''LAFA GELİNCE YERLİ VE MİLLİ''

Rekabet Kurumu'nun da izniyle Kalyon'un enerji hisselerinin Abu Dabili şirkete satıldığını vurgulayan Başarır, ''Lafa gelince yerli ve milli olanlar barajlarımız gibi stratejik öneme sahip enerji yuvalarımızı satmaya izin veriyor'' diye konuştu.

CHP'li Başarır'ın tweeti şöyle:

''Beşli Çete'den biri olan Kalyon'un, enerji hisselerinin yüzde 50'sini Abu Dabi menşeili şirkete satmasına Rekabet Kurumu izin verdi.

Lafa gelince yerli ve milli olanlar barajlarımız gibi stratejik öneme sahip enerji yuvalarımızı satmaya izin veriyor.

Bu nasıl yerli ve millilik?''

Etiketler chp ali mahir başarır kalyon holding enerji hisse
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