Çılgın Sayısal Loto'da çılgın ikramiye sahibini buldu

Çılgın Sayısal Loto'da 212 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu. Şimdiye kadar verilmiş olan en büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve joker numara 76 oldu. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin Denizli'nin Pamukkale ilçesinden oynadığı öğrenildi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Şimdiye kadar verilmiş olan en büyük ikramiye olan 212.285.211,50 TL Çılgın Sayısal Loto'nun 110. çekilişinde sahibini buldu. Dev ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar ise 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve joker numara 76 oldu.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Sisal Şans ailesi olarak Pamukkale/Denizli şehrimize isabet eden, kurulduğu günden beri, Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.211 TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ ÇEKİLİYOR

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.