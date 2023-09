Depoları fulleyin! Benzine de motorine de zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına ufukta yine yeniden dev bir zam daha görüldü... Yeni hafta da akaryakıtta dev bir zamla başlayacak... İşte beklenen zam oranı ve güncel akaryakıt fiyatları...

Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına yeni zam göründü.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

Zam yağmuru durmaksızın devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre 13 Eylül Çarşamba ünü 00:01 itibariyle ( Salı gece yarısından sonra ) benzinin litre fiyatına 1 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,50 TL daha zam gelmesi bekleniyor.

9 Eylül Cumartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,98 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,42 TL

Motorin fiyatı: 38,47 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 38,07 TL

Motorin fiyatı: 39,20TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 37,61 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 37,63 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,10 TL

Motorin fiyatı: 39,18 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 37,73 TL

Motorin fiyatı: 38,83 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 37,92 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,56 TL

Motorin fiyatı: 38,69 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 38,95 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,91 TL

Motorin fiyatı: 39,12 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 37,68 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 18 TL

Rize

Benzin fiyatı: 37,71 TL

Motorin fiyatı: 38,90 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 39 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 37,67 TL

Motorin fiyatı: 38,88 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

DAHA DA ZAMLANACAK!

Yaz aylarında talebin yüksek seyretmesi ve en büyük iki ihracatçı olan Suudi Arabistan ile Rusya’nın ek üretim kesintisi kararları, Brent petrolün varil fiyatının bu hafta 90 doları aşmasını beraberinde getirirken, fiyatın 100 doları da aşabileceği tahminleri yapılıyor.

Petrol fiyatları, üç ayda yaklaşık yüzde 25 oranında arttı.

PİYASA TAHMİNLERİ

ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs’ın emtia araştırma birimi önceki gün paylaştığı raporda, Suudi Arabistan ve Rusya’nın arz kesintisi kararların etkisiyle Brent petrolün varil fiyatının 2024’te 107 doları görebileceği tahminine yer verdi.

Londra merkezli enerji danışmanlık firması CMarkits’in petrol araştırma birimi şefi Dr. Yousef M.Alshammari, petrol üretim kesintilerine ek olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayki toplantısında faizi sabit bırakması durumunda petrolde 100 dolar seviyesinin görülebileceğini söyledi.

Primary Vision’da enerji analisti ve ekonomist olarak görev yapan Osama Rizvi de petrolde 100 dolarlık fiyatın görülebileceğini ancak bu seviyede kalıcı olmayacağını öngördü.

VENEZUELA VE İRAN’LA YUMUŞAMA OLABİLİR

Bağımsız makro analist Piero Cingari de, ABD’de ham petrol stoklarının son 40 yılın dibinde olması da arz konusunda ABD yönetiminin elini kolu bağladığına, Venezuela ve İran gibi büyük rezerve sahip ülkelerin de ABD yaptırımları nedeniyle yeterli arzı sunamadığına işaret etti.

Bazı uzmanlar, ABD yönetiminin, petrol fiyatlarını düşürmek için Venezuela ve İran’la yumuşamaya gidebileceğini belirtiyor.

Cingari, ABD ekonomisinin resesyona girmemesi ve Çin’in ekonomiyi canlandırmak için güçlü bir teşvik paketi açıklaması durumunda petrol fiyatlarının psikolojik eşik olan 100 doları görebileceğini söyledi.

Cingari, petrol fiyatlarındaki yükselişin ise gelişmiş ekonomilerin faizleri daha fazla artırmasına neden olabileceğini, bunun da resesyonu tetikleyebileceğini dile getirdi. yükselebileceğini ancak bunun gelişmiş ekonomileri resesyona sürükleyebileceğini, resesyon olursa da petrol fiyatlarının düşeceğini dile getirdi.

Petrol fiyatlarındaki artış ve 100 dolar tahminleri, Amerikan The New York Times (NYT) ve İngiliz The Financial Times (FT) gibi gazetelerde de geniş yer buldu.

Svelland Capital direktörlerinden Nadia Martin Wiggen’in Brent petrolün Ukrayna savaşının ilk aylarında olduğu gibi 100 doları aşabileceği yönündeki tahmini de NYT’de yer aldı.

FT, petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın, ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimleri etkileyebileceğini ve Başkan Joe Biden’e karşı Cumhuriyetçilerin elini güçlendireceğini vurguladı.