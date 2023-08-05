Dev bankadan Dolar/TL için bir korkutan tahmin daha

Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken Almanya merkezli Deutsche Bank’tan Dolar/TL tahminini güncelledi. Analistler, dolar kuru tahmininde yüksek seyreden enflasyona atıfta bulundu.

Enflasyonun yeniden yükseliş patikasına girmesiyle birlikte ekonomistler lira tahminlerini daha kötümser yönde değiştiriyor.

Enflasyonda ivmenin yukarı dönmesi yabancı kurumların dolar/TL beklentilerini güncellemelerine yol açtı.

Deutsche Bank AG yıl sonu Dolar/TL tahminini şu anki işlem seviyesi olan yaklaşık 27’den 32’ye revize etti.

Banka analistleri, gerçekleştirdikleri revizyonlarla ilgili fiyat artış trendine ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” atıfta bulundu. Analistler 2024 sonu dolar/TL tahminlerini ise 35 olarak açıkladı.

HSBC de yeni tahminini açıkladı

HSBC, 2023 yılının sonuna ilişkin dolar/TL beklentisini 27 TL'den 29 TL'ye çıkarırken, 2024 yılının sonuna ilişkin beklentisini ise 32 TL olarak açıkladı.

Buna göre banka, müşterilerine TL ile ilgili gönderdiği analizde, 2023 için dolar/TL beklentisini 27'den 29 seviyesine, 2024 için dolar/TL beklentisini ise 32 TL seviyesine çıkardığını duyurdu.

Banka analizinde ayrıca dış ticaret açığındaki keskin genişlemenin makro patikadaki dengelenme konusunda şüpheleri artırmasına ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çekti.

Banka, dış ticaretteki durumun turizm sezonunda bile cari işlemler dengesinde beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğini gösterdiği için TL adına risk oluşturduğunu belirterek, güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun döviz açısından daha da endişe verici olduğunu ifade etti.

Banka analizinde son gelen enflasyon verilerini de değerlendirdi. Temmuz ayı enflasyonundaki yukarı yönlü sürprizin enflasyonun yılı %60'ın üzerinde tamamlayabileceği anlamına geldiğini ifade eden banka, kur açısından bakıldığında, son enflasyon dinamiklerinin iki olumsuz etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Bunlardan ilki reel faizler üzerindeki etkisi ve dolarizasyon riski olarak açıklandı. Buna göre banka, mevduat faizlerinin son haftalarda düştüğünü ve enflasyonun keskin bir şekilde hızlanmasıyla birlikte reel faizlerdeki düşüşün TL üzerinde sadece baskı yaratabileceğini söyledi.

Analizde ikinci olarak, dünyanın birçok yerinde dezenflasyon yaşanırken Türkiye'de enflasyonun yüksek seyretmesinin reel efektif döviz kuru üzerinde mekanik olarak yukarı yönlü baskı oluşturduğu söylendi.

Bu durumun özellikle dolar/TL'nin oldukça istikrarlı olduğu zamanlarda geçerli olduğunu belirten banka bunun ise sürdürülebilir olmadığını aktardı.

Son olarak Standard Chartered, yayımladığı raporda dolar/TL tahminini, 2024 yılının sonu için 30 TL seviyesinden 40 TL seviyesine çıkarmıştı.