Dijital bayram harçlığı Paycell’de

Türkiye’nin dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, bu bayramda da uzaktan harçlık isteme ve gönderme özelliği ile çocukları ve gençleri sevindirecek. Hızlı ve kolay para transferine imkan tanıyan bu özellik sayesinde büyükler, sadece cep telefonu bilgisi girerek ‘dijital harçlık’ gönderebilecek.

Paycell’in ‘Harçlık İste/Harçlık Gönder’ özelliği sayesinde bu bayram ebeveyn ve akrabalar, sadece rehberde kayıtlı cep numaralarını kullanarak en kolay şekilde küçüklere ve gençlere kolayca bayram harçlığı gönderebilecek. Üstelik Paycell, bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya, topladığı harçlık tutarı kadar hediye verecek.

Paycell Super App’in kolay ve güvenli ödeme altyapısı sayesinde hızla yaygınlaştığını, zenginleşen özellikleriyle 12 milyon indirilme rakamına ulaştığını belirten Paycell Genel Müdürü Onur Güven, yeni normalin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan temassız para transferi teknolojisi sayesinde, bu bayram da Paycell’in ‘dijital harçlıkların’ adresi olacağını ifade etti. Onur Güven, ayrıca banka müşterisi olsun olmasın Türkiye’de herkesi kapsamaya ve finansal hizmetlere erişimi sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Paycell üzerinden bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan ‘Harçlık İste’ özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişi uygulamada yazacağı kişisel bir mesajla birlikte isteğini karşı tarafa iletebilecek. Harçlık istenen kişi ise tek tıkla tutar bilgisini girerek kolayca gönderim yapabilecek. Üstelik Paycell uygulamaları arası para transfer işlemleri her zaman ücretsiz şekilde gerçekleşiyor.