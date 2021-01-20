Doğal gaz tüketiminde bir rekor daha!

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Doğal gazda yeni rekor... Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim 1)İstanbul 51,6 milyon m³, 2)Ankara 23,9 milyon m³, 3)İzmir 13,9 milyon m³