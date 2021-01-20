  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 20 Ocak 2021 10:58

Doğal gaz tüketiminde bir rekor daha!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz tüketiminde rekor kırıldığını açıkladı. Dönmez, 19 Ocak'ta 280 milyon metreküplük doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini belirtti.

Doğal gaz tüketiminde bir rekor daha!
A+ A-

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Doğal gazda yeni rekor... Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim 1)İstanbul 51,6 milyon m³, 2)Ankara 23,9 milyon m³, 3)İzmir 13,9 milyon m³

rekor , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , doğal gaz tüketimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM