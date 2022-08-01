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Doğalgazda ağustos zammı

Doğalgazda ağustos zammı

BOTAŞ doğal gazda ağustos tarifesini yayımladı. Doğal gazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

Konut ve sanayi abonelerinin tarifelerinde değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış gerçekleşti. 

 

 

Etiketler doğalgaz tarife ağustos zam artış elektrik
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