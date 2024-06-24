Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede

Kurban Bayramı tatili nedeniyle geçen hafta haftanın ilk 3 günü kapalı olan piyasalar, tatil dönüşünde de Türk Lirası karşısında zirvede başladı.

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta sadece 2 gün açık olan piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam etmişti.

Yeni hafta AK Parti iktidarının yeni vergi düzenlemeleri tartışmalarıyla başlarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısında zirvedeki seyir devam ediyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,78 TL'den başlayan Dolar 32,90 TL'den,

35,13 TL'den başlayan Euro 35,36 TL'den,

41,52 TL'den başlayan Sterlin 41,79 TL'den,

20,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,64 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,81 TL'den, Euro 35,29 TL'den, Sterlin 41,71 TL'den, Japon Yeni ise 20,78 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 325 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 332 Dolar'dan,

2 bin 451 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 464 TL'den,

4 bin 75 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 76 TL'den,

16 bin 762 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 771 TL'den,

31,24 TL'den başlayan Gümüş ise 31,34 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 339 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 471 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 62 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 680 TL'den, Gümüş ise 32,08 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 62 bin 332 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 358 Dolar'dan,

3 bin 368 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 315 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,44 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,77 Dolar'dan işlem görüyor