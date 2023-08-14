Dolar zirvede, Euro ve altın hareketlendi

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 144 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 426 Dolar'dan,

1.836 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.849 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.