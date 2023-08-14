Dolar zirvede, Euro ve altın hareketlendi
Dolar, Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini koruyor. Euro/TL ve altın fiyatları ise dalgalı bir seyir izliyor. İşte haftanın ilk işlem gününde Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek kritik seviyeye ulaşan Dolar zirvede yatay seyrine devam ediyor. Euro/TL ve altın fiyatları ise dalgalı bir seyir izliyor.
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklanan ABD enflasyon verisi piyasaya nefes oldu. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3,3 beklentilere karşılık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Bu da Fed'in faiz artışı konusunda güvercin düşüncelere dalacağı beklentileri yarattı.
Bu hafta içerde Merkez Bankası'nın "Piyasa Katılımcıları Anketi" ile bütçe dengesi rakamları açıklanacak. Dışarda ise ABD işsizlik maaşı başvuruları ile Euro bölgesi enflasyonu takip edilecek.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 26,94 TL'den başlayan Dolar 27,04 TL'den,
29,56 TL'den başlayan Euro 29,59 TL'den,
34,24 TL'den başlayan Sterlin 34,30 TL'den,
18,67 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,67 TL'den işlem görüyor.
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