Dolarda yaprak kımıldamıyor, altın fiyatları baş döndürüyor

ABD'de enflasyon verisinin açıklanmasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu verisi dün açıklandı. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında yıllık bazda %8,2, aylık bazda ise %0,4 artarak, beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi. Böylece enflasyonda 40 yılın zirvesi görüldü.

Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

ENFLASYON VERİSİ FED’İ NASIL ETKİLER?

Enflasyon oranı Fed’in yüzde 2 orta vade hedefinin çok üzerinde. Dün açıklanan toplantı tutanaklarında geri kalmanın bedelinin hızlı gitmekten daha ağır olacağına vurgu yapıldı. Ancak faiz artışlarının bir yerden sonra da azaltılması gerektiği noktasında da fikir birliği var.

Çekirdek enflasyondaki yükseliş enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Ekonomistler enflasyonda yüzde 8 seviyelerinin korunması ve istihdam sektöründe henüz faiz artışlarına alan olduğunun düşünülmesinin, Fed’e 75 puan için açık kapı bıraktığını dile getirdi. Beklentiler ise, Kasım’daki 75 baz puanlık faiz artışının ardından Aralık’ta da 50 baz puanlık faiz artışı yapılarak yılın tamamlanması yönünde.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,55 TL'den başlayan Dolar 18,57 TL'den,

18,14 TL'den başlayan Euro 18,16 TL'den,

21,02 TL'den başlayan Sterlin 20,98 TL'den,

12,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,60 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5929 lira, euronun satış fiyatı ise 18,2089 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.666 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.668 Dolar'dan,

994 TL'den başlayan Gram altın 996 TL'den,

1.598 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.602 TL'den,

6.577 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.592 TL'den,

11,29 TL'den başlayan Gümüş ise 11.36 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.384 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.791 Dolar'dan,

1.293 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.325 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,46 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,00 Dolar'dan işlem görüyor.

TCMB'NİN FAİZİ TEK HANEYE ÇEKMESİ BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Bankaların bu ayın sonunda başlayacak sendikasyon yenilemeleri de, kredinin çevirme oranları ve maliyetler açısından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kabine toplantısı sonrası, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar ve yüzde 7.5 faiz ile kullandırılacaktır" dedi.

Piyasalar kredileri döviz talebi yaratma ihtimali nedeniyle takip ediyor. KGF'nin ilk bölümü net ihracat odağı ile çıktığı için bu endişe gerçekleşmemişti. Esnaf kredilerinde de benzer seyir oluşup oluşmayacağı önümüzdeki yıl izlenecek. Son dönemde net ihracat odağı dışında kalan kredilerde dış dışlanmış durumda.

TÜR LİRASI'NDAKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 90'I AŞTI

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, ABD dolarına karşı dünya genelindeki 31 para biriminin performansını karşılaştırdı. Sadece İsrail şekeli dolara karşı değerlenirken, Türk Lirası da dolar karşısında yüzde 90,2’lik değer kaybı yaşadı. Bu dönemde dolar/TL 1,82’den 18.60’a yükseldi.